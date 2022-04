Fiorentina deludente, Italiano ammette: "Mi aspettavo di più dopo aver vinto a Napoli"

Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina hanno subito due battute d'arresto con Salernitana e Udinese nella corsa all'Europa

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina hanno subito due battute d'arresto con Salernitana e Udinese nella corsa all'Europa, ma non vogliono assolutamente mollare l'obiettivo: "La Fiorentina staziona dalle prime giornate in quelle posizioni di classifica - le parole dell'allenatore viola in conferenza stampa alla vigilia del Milan - e ha tutto per restarci. Dobbiamo tornare a fare punti, a correre, a fare bene. Questi due passi falsi non ci volevano, pensavo si potesse ottenere di più dopo aver pareggiato a San Siro e vinto col Napoli. C'è stata anche frustrazione perché con l'Udinese la palla non entrava, lo 0-4 è un risultato eccessivo, ma dobbiamo fare di più se vogliamo rimanere dove secondo me meritiamo di stare. La Fiorentina è una squadra che merita di rimanere dov'è, ha fatto vedere grandi cose".