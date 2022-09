Fiorentina domina e spreca un rigore: Allegri si salva col catenaccione e tanta fortuna

Milik ha segnato ancora per la Juventus, ha risposto Kouame per l'1-1 che è il parziale del match tra bianconeri e Fiorentina

Arek Milik ha segnato ancora per la Juventus, ha risposto Kouame per l'1-1 che è il finale del match tra bianconeri e Fiorentina per il primo anticipo del 5^ turno di campionato. Nel finale di primo tempo Perin ha anche parato un rigore a Jovic e nel finale è stato super su Amrabat. Solo viola in campo, mai vista la Juve, ennesima gara opaca per la squadra di Allegri senza idee e senza gioco.