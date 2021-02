Fiorentina, dopo la polemica Prandelli esclude Amrabat: panchina per il marocchino

Sofyan Amrabat non è stato schierato, per scelta tecnica, da Cesare Prandelli, nel match tra Udinese e Fiorentina, in campo tra pochi minuti. Un'esclusione che arriva dopo che, nell'ultimo match, nel momento della sostituzione il marocchino aveva lasciato il campo entrando direttamente negli spogliatoi con uno strascico polemico dopo il cambio. Il tecnico viola aveva confermato che il calciatore sarebbe stato multato per questo comportamento e quindi l'esclusione di oggi è vista come una punizione dopo quanto visto al Franchi contro i liguri.