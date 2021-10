Fiorentina, esplode il caso Vlahovic: Commisso vuole una cifra record

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica ampio spazio alla situazione di Dusan Vlahovic. Dopo le parole di Rocco Commisso, la Fiorentina si prepara a cederlo già a gennaio e scatena un'asta sul serbo con recenti contatti con la Juventus che fanno pensare che il prezzo di 90 milioni di euro sia già fatto. In estate né Inter, né Atletico Madrid hanno potuto aggiudicarsi il classe 2000 con i primi che non avevano un extra-budget per permetterselo, mentre i Colchoneros hanno desistito vista la volontà dei viola. La squadra di Simeone ora pare defilata visto che ha preso Cunha e Griezmann, ma per l'estate tutto è possibile.

Chi si è fatto avanti con insistenza invece è la Juventus, vogliosa di ripetere l'operazione Chiesa, cioè un prestito pluriennale con riscatto intorno ai 60 milioni di euro e con la disponibilità ad inserire una contropartita tecnica nell'affare. I bianconeri però non possono essere considerati in corsa per l'immediato visto che Commisso ha chiesto ben 90 milioni di euro. Ecco dunque che in gioco potrebbe facilmente entrare il Manchester City, che non ha sciolto il nodo attaccante dopo il mancato arrivo di Kane, ma anche gli stessi Spurs, se dovessero cedere l'inglese, tornerebbero alla carica per Vlahovic.