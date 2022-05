Fiorentina, fiducia in Cabral nonostante i numeri: ha segnato solo a Napoli e Sassuolo

Nonostante i numeri recenti non siano certo soddisfacenti, la Fiorentina ha già deciso che dal prossimo campionato ripartirà da Arthur Cabral

Nonostante i numeri recenti non siano certo soddisfacenti, la Fiorentina ha già deciso che dal prossimo campionato ripartirà da Arthur Cabral, attaccante arrivato a gennaio dopo l'addio di Vlahovic che però dopo il grande gol contro il Napoli non ha più segnato. La fiducia del club è dalla sua e dunque, comunque vadano queste ultime due partite, il suo posto in rosa in vista del prossimo campionato è assicurato.