Fiorentina, già blindati otto big per ripartire con Italiano: l'elenco

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina sta già progettando la nuova stagione e, malgrado non abbia ancora certezze definitive, ha blindato qualche giocatore che si è rivelato importante in stagione. Si tratta di Milenkovic, Biraghi, Dodo, Nico Gonzalez, Bonaventura, Barak, Castrovilli e Brekalo. Italiano, come riportato dal Corriere dello Sport, dovrebbe ripartire da loro, con anche la conferma di Terracciano che è probabile. Il portiere però potrebbe non ricoprire più il ruolo di titolare.