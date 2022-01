Fiorentina, già trovato il sostituto di Vlahovic: arriva dal Basilea per 14mln

La Fiorentina prova a stringere per Arthur Cabral del Basilea come sostituto di Dusan Vlahovic attualmente in trattativa con la Juventus per il passaggio in bianconero. L'attaccante brasiliano viene seguito dai viola ormai da circa un anno e adesso, con alle porte il potenziale addio del serbo, Pradè e Barone stanno provando a stringere il cerchio. La trattativa con il Basilea sarebbe decisamente in fase avanzata, con la Fiorentina che avrebbe offerto 14 milioni di euro più di 2 di bonus per assicurarsi il cartellino della punta 23enne. Gli svizzeri stanno vacillando e l'ok potrebbe arrivare subito dopo il via libera all'operazione Vlahovic.