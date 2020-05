Fiorentina, Iachini: "Giusto non assegnare lo scudetto se non ripartiamo"

Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 in merito ad una possibile ripresa del campionato:""Non penso che, nel rispetto della tragedia che ha colpito tutto il Paese, sarebbe giusto ed eticamente corretto assegnare lo scudetto o ancor più assegnarlo con una gara secca qualora il campionato non dovesse ripartire. Premesso che ci sono organi competenti che dovranno prendere decisioni al riguardo, sono dell'avviso che o si torna in campo o considerando la gravissima situazione sanitaria ed economica si chiude tutto adesso e ne riparliamo più avanti".