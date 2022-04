Fiorentina, Ikone carico dopo il gol al Napoli: “Spero sia solo il primo. Vogliamo l'Europa”

Jonathan Ikone, esterno della Fiorentina reduce dal primo gol con la maglia viola contro il Napoli, ha parlato ai canali ufficiali del club

© foto di www.imagephotoagency.it

A Napoli è arrivato finalmente un gol pesante.

"Ovviamente mi ha fatto bene poter riuscire a segnare, anche perché erano tre mesi che avevo delle opportunità, ma non riuscivo mai a concretizzarle. Non è così semplice in realtà segnare, spero che sia solo il primo".

Dove può arrivare la Fiorentina?

"Penso sinceramente che si possa fare qualcosa. Si può riuscire ad arrivare in Europa e faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo".