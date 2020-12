Fiorentina, il bilancio spaventa: rosso pesante al 30 giugno, Commisso va al versamento

In questo periodo dove il Covid imperversa anche sotto il punto di vista economico, i club continuano ad avere una serie di problemi legati ovviamente al sostentamento dei bilanci. La Fiorentina, ad esempio, ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2020 con una perdita netta di 29,8 milioni di euro.

Il dato, ovviamente, non è confrontabile con quello del bilancio 2019, chiuso al 31 dicembre e rappresentativo di 12 mesi, che evidenzia tuttavia un rosso di 27,6 milioni.

Un dato, poi va analizzato anche in base a quello che è l'impegno economico del presidente Commisso: al 30 giugno 2020, infatti, la Fiorentina aveva un patrimonio di 87,5 milioni, in crescita rispetto ai 62,1 milioni del 30 giugno 2019. L’aumento del patrimonio netto, però, è legato al versamento di 67 milioni di euro da parte dell’azionista di controllo, appunto Rocco Commisso, come riporta Calcio&finanza.