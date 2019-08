Fiorentina, il Napoli troverà un ambiente infuocato: giovedì Ribery presentato allo stadio

A Firenze il Napoli troverà un ambiente infuocato per la prima giornata di campionato. Anche se Pradè butta acqua sul fuoco sulla trattativa per l'arrivo di Ribery, infatti la macchina organizzativa per l'accoglienza del campione francese si è già messa in moto. Se dunque tutti i dettagli saranno a posto, secondo quanto riporta Firenzeviola, il giocatore sbarcherà a Firenze in mattinata per poi svolgere le visite mediche e quant'altro prima della firma. Giovedì sera ci sarà la presentazione allo stadio Franchi, ovviamente aperta al pubblico, per accogliere il francese.