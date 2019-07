Fiorentina, in chiusura Boateng e Lirola: due rinforzi per la prima avversaria del Napoli in campionato

Doppia operazione in entrata per la Fiorentina, prima avversaria del Napoli in campionato: secondo Sky Sport, la società viola sta chiudendo con il Sassuolo per Boateng e Lirola. Dopo i contatti continui delle ultime ore, le parti si sono nuovamente incontrate per definire l'affare. Per Boateng operazione da 1 milione di euro e contratto biennale, poi sarà la volta di Lirola, operazione in chiusura sulla base di circa 15 milioni.