Fiorentina in partenza per l'Arabia: il programma per il Napoli

© foto di Federico De Luca

Dopo il pareggio contro l'Udinese di ieri, la Fiorentina oggi partirà alle ore 11:00 per Riyad dall'aeroporto Marconi di Bologna per giocare la Supercoppa Italiana. Il primo allenamento in vista della sfida contro il Napoli di giovedì sera sarà domani pomeriggio in un centro sportivo a circa mezz’ora di pullman dall’albergo che ospiterà i viola durante il soggiorno arabo.