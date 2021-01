Fiorentina-Inter, formazioni ufficiali: Prandelli pensa al Napoli e fa turnover

Fiorentina e Inter si giocano gli ottavi di finale di Coppa Italia in una settimana cruciale per la lotta scudetto, con i nerazzurri che domenica dovranno affrontare la Juventus in campionato. Prandelli manda in campo un 3-5-1-1 con un po' di turnover, lasciando fuori Vlahovic e promuovendo l'uomo mercato Kouamé come titolare. In porta va Terracciano mentre in regia c'è l'ex Borja Valero. Conte prova Eriksen titolare nell'insolito ruolo di play basso nel centrocampo a cinque. Riposo per Hakimi con Young titolare. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Quarta, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Biraghi; Eysseric, Kouamé

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Sensi, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro.