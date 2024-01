Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali: esordio da titolare per Faraoni. Bastoni dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Inter, posticipo della 22ª giornata di Serie A.

L’Inter per riprendersi la vetta del classifica anche con una partita in meno della Juventus, la Fiorentina per scavalcare di nuovo le contendenti al 4° posto e riprendersi l’ultima casella che porta alla Champions League: la partita del Franchi ha tanto da offrire già nell’avvicinamento, alle ore 20:45 il fischio d’inizio. Arbitra il signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, al VAR c’è Marini.

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. All. S. Inzaghi.