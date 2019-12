Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali: out Godin, torna titolare Boateng

Montella contro l'Inter torna al 3-5-2 per ritrovare qualche certezza nella notte dove si gioca più di una fetta di permanenza in viola. L'allenatore della Fiorentina ritrova il capitano German Pezzella al centro della difesa e a centrocampo c'è Badelj dopo l'assenza contro il Torino. Davanti, senza Ribery, torna titolare Boateng a discapito di Vlahovic relegato in panchina. Ecco la formazione ufficiale dei padroni di casa:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Chiesa

Stesso modulo per Antonio Conte, che deve fronteggiare a una forte emergenza a centrocampo mandando in campo due ex viola come Vecino e Borja Valero insieme a Brozovic. In difesa titolare Bastoni con Godin in panchina. Confermatissima davanti la coppia Lautaro-Lukaku. Ecco gli undici nerazzurri che scenderanno in campo al Franchi:

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, Skriniar, De Vrij; D'Ambrosio, Borja Valero, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lukaku, Lautaro