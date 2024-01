Fiorentina, Italiano annuncia: "Gonzalez partirà per la Supercoppa. Su Arthur e Sottil..."

Intervenuto in conferenza stampa, Vincenzo Italiano ha parlato così anche delle condizioni di salute dei suoi in vista della Supercoppa

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Intervenuto in conferenza stampa dopo il 2-2 contro l'Udinese, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così anche delle condizioni di salute dei suoi in vista della Supercoppa: "Gonzalez partirà per la Supercoppa e lo valuteremo giorno per giorno. Sottil non è al 100%. Arthur ha avuto un problemino, è stato fuori una settimana per curarsi un fastidio. Non sta spingendo e lo stiamo gestendo, ma a gara in corsa è utilissimo perché riesce a darti qualità.

Ho preferito più sostanza a centrocampo... ma quello che non mi piace è che spesso nei primi tempi in casa non riusciamo a dare ritmo, per fortuna chi subentra riesce a fare sempre bene. Però dobbiamo approcciare diversamente e questo non mi sta piacendo. Sapevamo che l'Udinese al minimo errore poteva far male, bella però la reazione, hanno segnato entrambi gli attaccanti anche se non abbiamo vinto. Diciamo che preferirei il contrario (scherza, ndr). Mi è piaciuto Nzola, finalmente si è preso una responsabilità con il rigore. Il punto muove la classifica, ci prepariamo per la Supercoppa".