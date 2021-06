Fiorentina-Italiano, continuano i contatti: si cerca un’intesa con lo Spezia

La Fiorentina, dopo aver salutato Rino Gattuso, è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Il club viola ha scelto di puntare su Vincenzo Italiano dello Spezia. L’ostacolo è una clausola rescissoria da un milione di euro presente nel contratto del tecnico e il rinnovo di contratto appena siglato. I contatti tra le società continuano tra alti e bassi. Si cerca un’intesa per liberare il tecnico. Si procede a fuoco lento per far sì che Italiano diventi il nuovo allenatore della Fiorentina. A riferirlo è il giornalista Sky Gianluca Di Marzio ai microfoni dell’emittente satellitare.