Fiorentina, Italiano deluso punge il club: "Ho pochi esterni, devo fare con questi..."

Vincenzo Italiano ha parlato anche della sua affermazione di inizio gennaio quando chiese pubblicamente un esterno offensivo in più per la sua rosa

In conferenza stampa dopo il rocambolesco ko contro il Lecce, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato anche della sua affermazione di inizio gennaio quando chiese pubblicamente un esterno offensivo in più per la sua rosa. Giocatore che, al termine della sessione di mercato, non è arrivato:

“Se questa partita finisce 2-1 per noi il trend cambia, a gennaio abbiamo avuto qualche difficoltà. Oggi per quattro minuti di follia non vinciamo la partita. Sono aspetti che possiamo mettere a posto. Questa squadra però ha un'anima, ha il carattere per poter fare qualsiasi cosa. La sua richiesta di un esterno a inizio gennaio? Sapevamo di avere Sottil e Nico out, con Kouame in Coppa d'Africa. C'era il rischio che gennaio fosse un mese nero e così è stato, abbiamo fatto poco. Abbiamo quattro esterni e tre punte, con questi fino a giugno dobbiamo cercare di far bene. Oggi è stato adattato Nzola, ha fatto quello che poteva fare. Dobbiamo tornare a essere come eravamo prima di gennaio, dobbiamo trovare la retta via. Quattro minuti di follia ci impediscono di gioire“.