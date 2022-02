Fiorentina, Italiano esagera su Ikoné: "Ha bisogno di tempo, Platini ci mise cinque mesi..."

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato anche di Jonathan Ikoné. "La cosa certa è era abituato a giocare in un modo diverso. È una questione di meccanismi, di lavorare con o senza palla rispetto a come era abituato. Siamo cercando di inserirlo. A Napoli, con gli spazi aperti, si è espresso bene. Deve solamente cambiare il suo modo di pensare, ma questo è accaduto per tutti già a Moena, serve adattamento con i compagni. Stiamo parlando di un ragazzo di grandi qualità che si sposa con il nostro modo di pensare. Platini ci mise 5 mesi, lui deve metterci un po' meno".