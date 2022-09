Fiorentina, Italiano furioso: "Infortunio per Milenkovic, poi mi chiamate folle se ne cambio 9!"

Dopo Fiorentina-Juventus ha parlato dalla salta stampa del Franchi il tecnico viola Vincenzo Italiano.

Dopo Fiorentina-Juventus ha parlato dalla salta stampa del Franchi il tecnico viola Vincenzo Italiano. Oltre ad aver commentato la partita, ha rilasciato dichiarazioni anche su Nikola Milenkovic, difensore viola uscito nel secondo tempo per un problema fisico. Queste le sue parole: "Oggi perdiamo il giocatore più forte della Fiorentina. Eppure Italiano è un folle se cambia nove uomini... Ora vediamo quanto ne avrà. Meno male che non l'ho messo in campo a Udine. Ha un problema all'adduttore, se lo trascina da un bel po'".