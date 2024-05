Fiorentina, Italiano: "Ho incontrato il Torino? Chiacchiere, ma vuol dire che lavoriamo bene"

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa prima della gara di Conference League

L'Europa League per lei è un sogno?

"È un obiettivo che possiamo ottenere vincendo la Conference. Dobbiamo essere bravi in tutto, ma anche attraverso il campionato. Stiamo rimontando, abbiamo cinque partite non semplici ma è un'altra strada. Iniziamo domani e poi ci ributteremo sul campionato. Ci sono 15 punti a disposizione e cercheremo di farne tanti. Per cercare di stare dietro a quelle che abbiamo davanti dobbiamo correre".

Cosa c'è di vero nelle voci che dicono che ha incontrato il Torino?

"In questo momento se ne sentono di tutti i colori. Mi fa piacere, vuol dire che si è lavorato bene. Ma la concentrazione penso sia giusto che sia solo sul finale di stagione, tra campionato e Conference League. Il resto sono tutte chiacchiere che non spostano di un millimetro la mia attenzione".