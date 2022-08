Fiorentina, Italiano ignora tutto: “Tifo viola? Che bellissima serata col Napoli, grazie!”

Alla vigilia della sfida di domani sera contro l'Udinese, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, ha parlato al sito ufficiale del club rilasciando queste dichiarazioni

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Alla vigilia della sfida di domani sera contro l'Udinese, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, ha parlato al sito ufficiale del club rilasciando queste dichiarazioni: "Non sono poche le gare che abbiamo giocato, abbiamo tenuto alta l'attenzione e abbiamo risposto bene: abbiamo fatto ottime partite, superando il playoff e facendo un'ottima prestazione contro il Napoli. Tutto sta andando come desideravamo e i ragazzi stanno rispondendo presenti".

Le difficoltà paiono crescenti, che ne pensa?

"Partite facili non ce ne sono: ogni gara ha delle insidie perché le squadre provano sempre a proporre il loro calcio. Dobbiamo interpretare ogni gara come se fosse una finale".

Che tipo di partita si aspetta domani?

"Non sarà facile: abbiamo speso energie e ci sono ancora dei recuperi da fare. Affrontiamo una delle squadre che fa della fisicità il suo punto di forza e ci metterà in difficoltà. Cercheremo di rispondere presente al meglio, con un atteggiamento battagliero".

Qual è l'aspetto migliore dell'Udinese?

"È un gruppo che in questi anni ha dimostrato di avere qualità in tutti i reparti. Avranno entusiasmo perché sono reduci da una vittoria. La prima difficoltà è quella di riuscire a recuperare al meglio: conterà tanto l'aspetto mentale e quello fisico. Dobbiamo ottimizzare i tempi che abbiamo a disposizione perché tutte le partite lasciano in eredità qualcosa".

Tornando alla sfida contro il Napoli, il tifo viola al Franchi è stato grande.

"Avevo fatto un appello prima della gara, nella speranza di essere coinvolto. Penso che sia stata una serata bellissima, grazie ancora. Ci toglieremo delle soddisfazioni".