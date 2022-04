Fiorentina, Italiano non si sbilancia sul futuro: “Tempo per programmare e parlarne ce n’è”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha così presentato la partita di domani contro l'Udinese al sito ufficiale viola

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha così presentato la partita di domani contro l'Udinese al sito ufficiale viola: "Si riparte e bisogna reagire come abbiamo sempre fatto. Purtroppo siamo stati ingenui, approcciando non benissimo una partita che poteva diventare pericolosa. Nel secondo tempo abbiamo rimediato e per una disattenzione poi perso, anche se non meritandolo. Archiviamola, siamo alle battute finali e dobbiamo reagire già con l'Udinese".

Si parla troppo di argomenti fuori campo?

"Nel momento in cui scendi in campo, ti alleni e giochi le partite ogni cosa che non fa parte del lavoro lo dimentichi. Non ci pensi e ne vivi di tutti i colori. Sono sempre riuscito a eliminare tutto ciò che non mi fa rendere bene".

Quale sarà il momento giusto per parlare del futuro?

"La proprietà e il direttore sono stati chiari: terminiamo alla grande questo campionato, di tempo per programmare e parlare di futuro ce n'è".