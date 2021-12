Fiorentina, Italiano ora attende il Napoli in Coppa Italia: "Obiettivo raggiunto"

Dopo il successo contro il Benevento, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Mediaset: "Era l'obiettivo di giornata e siamo riusciti a superare questo turno. Sapevamo che affrontavamo una squadra che arrivava da quattro vittorie di fila e, nonostante le rotazioni, la prestazione è stata buona. Abbiamo concesso qualche palla gol di troppo, nel primo tempo abbiamo gestito bene. L'obiettivo era vincere e siamo contenti".

Rosati?

"C'era un grande allenatore che diceva che oltre a tutte le qualità bisogna avere anche la fortuna. Per ora ci sta accompagnando. Rosati si è fatto trovare pronto, era da tantissimo tempo che non faceva una partita intera e devo fargli i complimenti. Oltre a lui, anche Terzic, Benassi e Kokorin hanno fatto bene. abbiamo dato spazio a giocatori che dovevano mettere minutaggio nelle gambe. Sul 2-0 potevamo fare di più ma quando si inizia a sentire un po' la fatica, soprattutto per gente che gioca poco, si può perdere lucidità".

Come procede la gestione di Vlahovic?

"Il ragazzo l'avete visto tutto come approccia le partite, come si comporta. Continua ad essere un professionista esemplare, ha trovato quella concretezza che all'inizio mancava un po'. Per come si allena è facile da gestire una situazione che tutti dicono non semplice. La gestione è del tutto naturale ed è grazie a lui che la situazione va bene. Il ragazzo è felice e contento e quando va in campo è il primo a rincorrere".