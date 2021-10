Fiorentina, Italiano: "Ottimo primo tempo col Napoli, dobbiamo crescere in un aspetto"

Fiorentina di scena a Venezia, in conferenza stampa è intervenuto l'allenatore dei viola, Vincenzo Italiano: "Piace a tutti avere un tridente spinto in avanti: lavoriamo per fargli avere più rifornimenti possibile. Abbiamo fatto bene i primi tempi contro Napoli e Udinese ma dobbiamo ancora crescere, per la mole di gioco che proponiamo dobbiamo essere più cinici e concreti. Nel primo tempo con gli azzurri negli ultimi 16 metri siamo stati pericolosi 4-5 volte. Possiamo fare male ai nostri avversari".