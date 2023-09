Fiorentina, Italiano perde un difensore: salterà anche il Napoli

Vincenzo Italiano, in vista della gara di domenica contro l'Atalanta, avrà uno sguardo rivolto verso l'infermeria e uno verso il campo.

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Vincenzo Italiano, in vista della gara di domenica contro l'Atalanta, avrà uno sguardo rivolto verso l'infermeria e uno verso il campo. Dallo staff medico della Fiorentina arriva la brutta notizia che il difensore colombiano Yerry Mina dovrà stare ai box per circa un mese, dopo il brutto infortunio rimediato durante la pausa delle Nazionali.

Jonathan Ikone ancora alterna lavori di gruppo con lavori personalizzati, dato che non è al 100% a causa della botta subita contro il Newcastle lo scorso 5 agosto. In compenso il tecnico ex Spezia può fare affidamento sul suo numero 10, Nico Gonzalez, il quale è tornato dalla Nazionale in ottima forma. L'argentino infatti, ha segnato anche con la maglia dell'albiceleste.