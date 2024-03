Fiorentina, Italiano: “Siamo con merito dentro 3 competizioni e non parlo del futuro!”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio per 1-1 contro il Maccabi Haifa

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio per 1-1 contro il Maccabi Haifa, nel match valido per gli ottavi di ritorno di Conference League.

Andate avanti in Europa: che gioia è?

"Siamo soddisfatti, siamo tra le migliori 8 della competizione e quest'anno arriveranno squadra forti perché si è alzato il livello. Ci tenevamo a superare il turno, a sfruttare il vantaggio dell'andata e penso che i ragazzi si siano comportati bene. In tribuna si soffre troppo, mi auguro che non capiti spesso e farò di tutto perché non riaccada".

Importante il rientro di Dodò?

"Sta spingendo forte, è guarito ed è un giocatore che, se ricomincia ad avere ritmo, è un calciatore importante. Ora c'è bisogno di tutti e, in partita così importanti, avere giocatori come lui è un valore aggiunto".

Come sta Nico Gonzalez?

"Ora sta bene fisicamente. Oggi non è stata una gara con grandissimi ritmo, ci siamo abituati a cosa proponevano loro essendo in vantaggio. Oggi ha giocato non come può per il suo valore. Anche lui spinge e, quando avrà acquisito quella condizione al 100%, ci può dare tanto. Quando l'obiettivo inizia a preoccupare, i giocatori di qualità devono venire fuori e lui è troppo importante".

Avete costruito quasi due squadre.

"Mi fa piacere che questo aspetto venga sottolineato, avere tutti a disposizione in questo finale farà la differenza. Ho visto Toni in crescita, ha fatto gol e al massimo della condizione ci può dare tanto. Mandragora ha più attenzione e qualità rispetto agli ultimi mesi e può darci soluzioni anche da fuori. A marzo siamo ancora dentro tre competizioni e abbiamo bisogno di tanti uomini".

Cosa può dire sul suo futuro?

"E' troppo importante questo finale di stagione. Vogliamo ripeterci, non è facile e l'obiettivo principale è quello. Ho un grande rapporto con la società, ci confrontiamo spesso e vediamo più avanti. L'importante è concludere bene e soprattutto regalare un trofeo al nostro presidente".