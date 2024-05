Fiorentina, Italiano sul futuro: "Dopo il 2 giugno dirò tutto"

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro: "Per quel che riguarda me, ribadisco che non penso ad altro che ad avere la massima attenzione verso questa partita. Non mi interessa altro, tutto sarà discusso dopo queste partite, fino al 2 giugno saremo impegnati poi tireremo le somme. Anche il direttore dice che dobbiamo parlare solo di quello perché tutto può essere distrazione".