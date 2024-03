Fiorentina, Joe Barone in gravi condizioni: squadra, dirigenza e De Siervo al San Raffaele

La Fiorentina e il mondo del calcio italiano si stringono intorno a Joe Barone.

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il direttore generale del club viola, colpito nel pomeriggio da un malore e attualmente ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano.

Le condizioni di Barone. Al momento non emergono indicazioni chiare: la situazione è grave e da monitorare minuto dopo minuto. Le condizioni del dirigente gigliato, in ogni caso, sono critiche.

Tutti all'ospedale per Barone. Tante persone sono arrivate nel nosocomio milanese per testimoniare la propria vicinanza al dirigente. Gran parte della squadra è al San Raffaele, guidata dal direttore sportivo Daniele Pradè e dal capitano Biraghi. Non sono da soli: pochi minuti fa anche Luigi De Siervo e Andrea Butti, rispettivamente amministratore delegato e head of competition di Lega Serie A, hanno raggiunto l'ospedale milanese. A riportarlo è Tuttomercatoweb.