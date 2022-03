Fiorentina-Juventus, 10.000 fischietti viola contro l'ex Vlahovic

Un po' come era successo anche in occasione del ritorno di Salah al Franchi quando l'egiziano passò alla Roma.

Cresce l'attesa per Fiorentina-Juventus, in programma alle ore 21. Secondo quanto riportato da Rai Sport, fuori dallo stadio sono stati distribuiti 10.000 fischietti rossi e bianchi che con ogni probabilità verranno utilizzati quando Dusan Vlahovic toccherà il pallone. Un po' come era successo anche in occasione del ritorno di Salah al Franchi quando l'egiziano passò alla Roma.