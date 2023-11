Fiorentina-Juventus a rischio rinvio, la Protezione Civile: "Valuteremo passo passo"

"In questo momento non è assolutamente valutabile in questi termini la situazione, bisogna vedere l'uscita della modellistica".

© foto di Federico De Luca

Non solo il sindaco Dario Nardella, perché in conferenza stampa alla Protezione Civile all'Olmatello di Firenze, si è espresso anche Leonardo Ermini, responsabile della Protezione Civile all'interno dell'area della città metropolitana. Ecco quanto ha dichiarato a proposito dei rischi di Fiorentina-Juve:

"In questo momento non è assolutamente valutabile in questi termini la situazione, bisogna vedere l'uscita della modellistica. La situazione è critica per quello che è avvenuto, non tanto per l'evento atteso. Qualsiasi perturbazioni dei livelli idrici può avere delle potenziali interferenze con le aree che ci stanno intorno. Ma valuteremo il tutto passo passo", le sue parole in conferenza stampa rispondendo alla specifica domanda sull'incontro in programma per domenica sera.