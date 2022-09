Fiorentina-Juventus, formazioni ufficiali: subito titolari Milik e Paredes

Uno dei big match di giornata è quello che vedrà affrontarsi la Fiorentina contro la Juventus. Sono già ufficali le formazioni

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno dei big match di giornata è quello che vedrà affrontarsi la Fiorentina contro la Juventus. Sono già ufficali le formazioni delle due squadre con Italiano che manda a sorpresa ancora in campo Kouame in attacco e preferisce Terracciano a Gollini. Mentre Allegri lascia in panchina Vlahovic ma schiera subito Paredes come previsto alla vigilia. Ecco le formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Maleh, Amrabat, Barak; Kouame, Jovic, Sottil. All. Italiano

Juventus (4-3-3): Perin; Cuadrado, Bremer, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic. All. Allegri.