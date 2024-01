Fiorentina ko! Il Sassuolo torna a vincere dopo due mesi nonostante un gol annullato ingiustamente

Basta un gol di Pinamonti a chiudere il primo tempo fra Sassuolo e Fiorentina. Una sorta di sorpresa vista la classifica delle due squadre, con i toscani che sono reduci da tre vittorie consecutive

Un match che potremmo definire folle, in cui succede di tutto: due gol annullati, un rigore sbagliato e un episodio arbitrale che darà voce a tante polemiche. Una gara senza esclusione di colpi, combattuta fino all'ultimo e piena di emozioni soprattutto nel secondo tempo. La Fiorentina non riesce a superare il Sassuolo e perde dopo tre vittorie consecutive, dando così alle sue inseguitrici l'occasione di avvicinarsi al quarto posto.

Il Sassuolo la sblocca subito, dopo nove minuti, quando Kayode sbaglia a farsi attrarre dal pallone, lasciando a Pedersen il movimento alle sue spalle. L'esterno arriva fino in fondo e la dà indietro per Pinamonti che, aprendo il piattone, ha gioco facile per firmare l'1-0. Ed è un vantaggio meritato perché Kayode appena prima era riuscito a intervenire su un inserimento di Thorstvedt che poteva arrivare fino davanti a Terracciano, poi Pinamonti con un destro potente cerca l'incrocio, difettando di mira.

La Fiorentina fa fatica ad arrivare dalle parti dei difensori del Sassuolo. Brekalo ha pochi palloni giocabili, Ikone si accende a intermittenza, Nzola ne tocca poche. Così sono i padroni di casa ad andare più vicino al raddoppio che i viola al pareggio. Berardi segnerebbe deviando un tiro di Toljan, ma è in evidente posizione di offside, mentre Consigli è inoperoso nella prima mezz'ora se non per un paio di uscite alte, facili e senza particolari problemi. È anche vero che il Sassuolo ha la possibilità di difendersi comodamente per poi ripartire.

Nel secondo tempo succede DI TUTTO: prima al 48esimo un episodio arbitrale che sarà oggetto di tante polemiche. Sul risultato di 1-0 i neroverdi avevano segnato il gol del raddoppio grazie a Thorstvedt. Il VAR richiama però Abisso all'On Field Review, per un presunto fuorigioco di Matheus Henrique. Il brasiliano però, è totalmente passivo nel corso dell'azione, anzi, è lui a essere trattenuto da Mandragora. La decisione dell'arbitro è di non convalidare la rete, nella furia della panchina del Sassuolo e nell'incredulità di Marelli che si è espresso così: "Faccio fatica a capire del perché abbiano revocato il 2-0 al Sassuolo. Era un fuorigioco totalmente passivo, anzi era il giocatore della Fiorentina che tratteneva l’avversario".

Appena 15 minuti dopo c'è un altro episodio chiave: su colpo di testa di Milenkovic, Ferrari tocca di mano, è calcio di rigore. Dal dischetto va Bonaventura, che prende la rincorsa, apre il piattone e trova la gran parata di Consigli che respinge il penalty. C'è un check per verificare la validità dell'esecuzione: stavolta è tutto regolare. La Fiorentina però è caparbia e cerca in tutti i modi la rete del pareggio: al minuto 67, dopo un calcio d'angolo, su un batti e ribatti in area arriva la zampata vincente di Martinez Quarta. Ma anche questo colpo non esclude sorprese: annullato per fuorigioco. Dopo altri tre giri di orologio, Duncan mette in mezzo un cross tagliato e Milenkovic prova a battere a rete di testa, ma ancora una volta c'è la grande risposta di Consigli, che sul tap-in viene graziato da Nzola che smorza la sfera.

Intanto i neroverdi sono costretti a tre cambi: Pinamonti per una botta alla testa, Berardi per crampi e Toljan per un problema alla coscia. Negli ultimi minuti la Fiorentina imbastisce un vero e proprio assedio, ma il Sassuolo mette in piedi il fortino. Nei sette minuti di recupero, i Viola si rendono pericolosi con Ikoné: il francese sfiora il gol con un sinistro dal limite, che sibila accanto al palo. Al 93esimo gli uomini di Italiano protestano per un contatto in area tra Pedersen e Ikoné, ma Abisso fischia fallo in attacco: la trattenuta era in effetti reciproca se non più accentuata da parte dell'attaccante francese. L'arbitro fischia dopo sette minuti di recupero. La Fiorentina va ko dopo tre vittorie consecutive ma chiude comunque il girone di andata al quarto posto.