Fiorentina, l'annuncio di Piatek slitta a domani: subito in campo col Napoli?

Era atteso oggi l'annuncio ufficiale di Krzysztof Piątek come nuovo calciatore della Fiorentina. In realtà l'uficialità dell'operazione slitterà a domani, dato che oggi il calciatore è stato impegnato nel svolgere la seconda parte di visite mediche. In seguito poi ci sarà la consueta conferenza stampa di presentazione. A riportare la notizia è FirenzeViola.it.