Fiorentina-Lazio, le formazioni ufficiali: Immobile dal 1', Italiano con 5 attaccanti

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara tra Fiorentina e Lazio, valida per la 26esima giornata di Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Fiorentina, Italiano sceglie un assetto ultra offensivo. Dentro sia Bonaventura che Beltran con Nico Gonzalez e Sottil esterni, a supporto del centravanti Belotti. L'unico mediano puro è di fatto Arthur. In difesa invece Kayode preferito a Faraoni, scelto Milenkovic per sostituire l'indisponibile Martinez Quarta.

Per la Lazio, Sarri può contare dal 1' su Casale che aveva avuto qualche problema fisico in giornata. A centrocampo Cataladi a fare da play insieme a Guendouzi e Luis Alberto. Davanti ancora titolare Immobile insieme a Isaksen e Felipe Anderson, in panchina Zaccagni.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri