Fiorentina, le ultime sulle rotazioni di Italiano: col Napoli rientrano Jovic e Nico Gonzalez

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle ultime di formazione sulla Fiorentina alla vigilia della partita contro il Napoli. Sarà complicato fare turnover visto il valore della squadra di Spalletti, però solo ieri la squadra si è allenata e oggi sarà già rifinitura: "Per questo Italiano cambierà ancora, forse non così massicciamente. Ci sarà l’alternanza tra Gollini portiere di campionato e Terracciano portiere di Coppe, può darsi che Dodo si riprenda la fascia destra dopo la prima da titolare a Empoli; sicuro che Duncan rilevi Maleh a centrocampo; ci sta con ogni probabilità che Jovic torni ad essere l’attaccante di riferimento e che Gonzalez si aggiunga a Sottil per assisterlo al posto di Ikoné".