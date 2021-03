Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: c’è Ibra, Callejon out nonostante il 4-4-2

Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Milan, match im programma alle 18 valido per la 28ª giornata di campionato. Prandelli vara il 4-4-2 con tanta qualità a centrocampo, visto che ha scelto Bonaventura, Castrovilli, Pulgar ed Eysseric contemporaneamente, ancora panchina per Callejon. In attacco spazio a Ribery, in coppia con Vlahovic. Nel Mian torna dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic, con Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz che agiranno alle spalle dello svedese. Dalot confermato invece al posto di Calabria.

FIORENTINA (4-4-2): Dragowski, Caceres, Pezzella, Milenkovic, Quarta, Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura; Ribery, Vlahovic. Allenatore: Prandelli.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.