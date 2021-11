Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: difesa viola in emergenza. Ibra guida l'attacco

Sarà Zlatan Ibrahimovic a guidare l'attacco del Milan nella sfida del Franchi contro la Fiorentina. Lo svedese viene preferito a Giroud, e guida l'attacco rossonero con Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers. A centrocampo ecco Tonali e Kessie mentre in difesa la novità è rappresentata da Gabbia, che viene preferito a Romagnoli, rientrante da infortunio, per sostituire Tomori. Completano il reparto Kalulu e Theo Hernandez, davanti a Tatarusanu. Nella Fiorentina confermati Venuti e Igor come centrali vista l'emergenza squalifiche, mentre la sorpresa è Duncan in mediana.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

A disposizione: Cerofolini, Rosati; Frison, Terzić; Amrabat, Castrovilli, Maleh, Sottil; Distefano, González, Munteanu.

Allenatore: Italiano

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

A disposizione: Desplanches, Mirante; Ballo-Touré, Florenzi, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Krunić, Messias; Giroud, Pellegri

Allenatore: Pioli