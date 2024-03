Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: fuori Pulisic e Nico Gonzalez

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara del Franchi tra Fiorentina e Milan, valida per la 30esima giornata di Serie A

In casa Fiorentina, Italiano ritrova Dodo dopo l'infortunio al crociato. In mediana c'è Duncan a sostituire lo squalificato Bonaventura, mentre in attacco esclusione a sorpresa per Nico Gonzalez: al suo posto giocherà Kouamé.

In casa Milan, Pioli si affida a Florenzi per sostituire lo squalificato Theo Hernandez. In cabina di regia confermati Bennacer e Reijnders, solo panchina per Adli. Sulla corsia di destra esclusione a sorpresa per Pulisic: chance dal 1' per Chukwueze.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli