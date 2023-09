Fiorentina, Mina ko in nazionale: è già emergenza in difesa per Italiano

In questo senso, arrivano aggiornamenti da Firenzeviola.it: si tratterebbe - si legge - di un infortunio al retto femorale

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina deve registrare l'infortunio di Yerry Mina, che nel corso dell'ultima gara della sua Colombia contro il Cile si è visto costretto a lasciare il campo al 22' per un ko muscolare. In questo senso, arrivano aggiornamenti da Firenzeviola.it: si tratterebbe - si legge - di un infortunio al retto femorale sinistro, la cui entità verrà valutata al suo rientro in Italia, ovvero domani. Il centrale colombiano classe '94, ricordiamo, non ha ancora esordito con la maglia della Fiorentina in questo inizio di stagione tra Serie A e preliminari di Conference League.