Fiorentina, Montella chiude alla Juve: "Chiesa rimane, non ci risulta voglia andare via"

(ANSA) - Firenze, 12 LUG - "E' stato detto cento volte che Chiesa resterà e a noi non risulta che lui voglia andare via". Così Vincenzo Montella parlando a Moena del talento viola atteso di ritorno dalle vacanze lunedì prossimo. "Finché il ragazzo non viene in America - ha aggiunto il tecnico della Fiorentina- non ci sono aggiornamenti. Poi capiremo cosa vuole fare".