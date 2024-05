Fiorentina-Monza, le formazioni ufficiali: gioca Zerbin, la scelta su Gonzalez e Bonaventura

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara del Franchi tra Fiorentina e Monza, valida per la 36esima giornata di Serie A

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara del Franchi tra Fiorentina e Monza, valida per la 36esima giornata di Serie A. Per i viola, Vincenzo Italiano torna a schierare Terracciano titolare dopo due partite dalla panchina. Riposano Biraghi, Bonaventura e Beltran, mentre Belotti e Ikoné erano già fuori dalla lista dei convocati. Attacco affidato a Nico con Barak e Castrovilli alle spalle di Nzola.

Sponda Monza, mister Raffaele Palladino conferma quasi per intero la formazione della scorsa gara contro la Lazio. Infatti l'unico cambio è sulla trequarti con Dany Mota che giocherà al posto di Valentin Carboni. Confermato dal primo minuto Alessio Zerbin: il centrocampista di proprietà del Napoli è alla sesta partita di fila giocata da titolare.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, Castrovilli; Nzola. All. Italiano

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos; Pessina, Bondo; Colpani, Dany Mota, Zerbin; Djuric. All. Palladino