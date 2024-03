Fiorentina, mossa per il rinnovo di Italiano che però prende tempo: aspetterà altre offerte

Italiano però, ha deciso di prendere tempo. Per svariati motivi il tecnico non ha intenzione di parlare adesso del rinnovo

Quale futuro per Vincenzo Italiano? L'allenatore della Fiorentina è in scadenza a giugno, con un rinnovo di un anno che sarebbe automatico in caso di raggiungimento di un piazzamento migliore rispetto alla Conference League. Da qui le prime valutazioni su cosa potrà accadere in estate alla guida tecnica viola. In molti chiedono a gran voce che la società si muova per il rinnovo al proprio allenatore, cosa però che la Fiorentina stessa avrebbe già fatto. I dirigenti infatti, avrebbero già mosso i primi passi per provare a rinnovare l'intesa a prescindere dal piazzamento finale di questa stagione, dando grande fiducia al tecnico che è molto apprezzato anche dallo stesso presidente Commisso.

Italiano però, ha deciso di prendere tempo. Per svariati motivi il tecnico non ha intenzione di parlare adesso del rinnovo, in primis per non perdere concentrazione in un momento delicatissimo della stagione, forse il più delicato di tutti. Poi è chiaro a tutti che nel prossimo futuro Italiano riceverà (se non le ha già ricevute) e avances di diversi club italiani e stranieri. Dunque prima di prendere una decisione finale, è lecito e comprensibile che l'allenatore metta i pro e i contro di una nuova permanenza sulla bilancia, per poi tirare le somme e decidere. La Fiorentina aspetterà? A scriverlo è Firenzeviola.it.