Fiorentina, Nico Gonzalez a rischio squalifica per il Napoli: "Chiedo scusa a compagni e tifosi"

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Voglio scusarmi con i miei compagni e con i tifosi per la situazione di ieri in partita, mi sono lasciato trasportare dalle emozioni e dall'adrenalina del gioco. Il nostro percorso continua ed è lunghissimo!! Forza Viola". Questo il messaggio postato su Instagram da Nico Gonzalez all'indomani dell'espulsione rimediata per proteste al 33' del secondo tempo della partita contro l'Inter: l'esterno argentino si è lasciato prendere dai nervi e dopo l'ammonizione presa per aver chiesto all'arbitro il cartellino giallo per Bastoni ha applaudito lo stesso direttore di gara, gesto che gli è costato l'espulsione. A quel punto però per la Fiorentina, in svantaggio per 2-1, è diventato ancora più difficile provare a rimontare e anzi nei minuti finali i nerazzurri hanno realizzato il terzo gol con Perisic. Regolamento alla mano, Nico Gonzalez rischia una squalifica di almeno due giornate (il giudice sportivo si pronuncerà venerdì) quindi la squadra viola rischia di dover fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti per la trasferta di domenica prossima a Udine e per la gara successiva al Franchi con il Napoli, prima della nuova sosta per gli impegni delle nazionali. Molto dipenderà anche da ciò che l'arbitro Fabbri avrà riportato sul referto. Intanto insieme ai compagni l'argentino è tornato già oggi ad allenarsi, l'obiettivo di Vincenzo Italiano è tirare su il morale, correggere gli errori che ancora la sua squadra commette (in difesa come in attacco) ma anche ripartire dal brillante primo tempo disputato in cui i viola hanno saputo mettere in difficoltà l'Inter campione. Nel frattempo il presidente viola Rocco ha accolto al cantiere del Viola Park, il grande centro sportivo che sta nascendo a Bagno a Ripoli, il cardinale di Firenze Giuseppe Betori e la presidente della FIGC Femminile Ludovica Mantovani. ''Diamo grandissimo merito alla società viola, anche nel padiglione che ospiterà le square femminili ci sarà tutto quello che uno può trovare in un collage americano, campi, palestre, camere - ha commentato Mantovani ai canali ufficiali del club - E' un passo importante per la parità dei diritti''. (ANSA).