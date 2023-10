Fiorentina, Nico in dubbio per Napoli! Italiano: "Condizioni da valutare, non solo per lui"

Sulle condizioni di Nico Gonzalez Vincenzo Italiano si esprime così dopo il pareggio col Ferencvaros

Sulle condizioni di Nico Gonzalez Vincenzo Italiano si esprime così dopo il pareggio col Ferencvaros, il secondo della Fiorentina in Conference League: “Lo svolgimento della partita è tutto diverso da quello che hai in testa. In funzione di Napoli dobbiamo vedere come recuperare certi giocatori. Nico è uno di quelli. Le sta giocando tutte ma sapete quando è importante. Con il rientro di Ikoné potrebbe rifiatare visto che è stanco".