Fiorentina, niente trasferta a Napoli per la Curva Fiesole: il comunicato degli ultras

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

La Curva Fiesole annuncia, attraverso i propri canali social, che la curva non sarà presente allo stadio Maradona per Napoli-Fiorentina. L'assenza degli ultras viola, cos' come è successo anche lo scorso anno, è dovuta al prezzo alto dei biglietti e per la politica imposta dai partenopei per l'ingresso degli striscioni dei tifosi della Fiorentina.