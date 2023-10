Fiorentina, Nzola a disposizione per Napoli: ha svolto intero allenamento

Nessun problema per l’attaccante della Fiorentina Mbala Nzola, mandato in tribuna per precauzione ieri sera contro il Ferencvaros

TuttoNapoli.net © foto di Federico De Luca Nessun problema per l’attaccante della Fiorentina Mbala Nzola, mandato in tribuna per precauzione ieri sera contro il Ferencvaros. Il giocatore infatti ha svolto l'allenamento regolarmente disputando anche la partitella. Scarico invece per chi ha giocato ieri. A riportarlo è Firenzeviola.it.