Fiorentina, oggi primo impegno ufficiale in Coppa Italia: le scelte di Montella

Sta per iniziare la nuova stagione della Fiorentina targata Rocco Commisso. Alle 18.15 il primo impegno ufficiale per i ragazzi di Montella: la sfida con il Monza allo stadio Artemio Franchi di Firenze per il terzo turno di Coppa Italia. Secondo quanto scrivono i colleghi di Firenzeviola.it, a difendere la porta della Fiorentina sarà confermato il portiere polacco Dragowski. Sul lato destro difensivo ci sarà l’esordio ufficiale in maglia viola per il terzino spagnolo ex Sassuolo Pol Lirola. Per quanto riguarda i centrali di difesa, con il capitano Pezzella espulso, giocheranno Milenkovic e Ranieri, mentre a sinistra con ogni probabilità ci sarà Biraghi.

Capitolo centrocampo. I tre centrocampisti impegnato potrebbero essere Benassi e Castrovilli con il croato Badelj in mezzo a questi ultimi. Il cileno Pulgar pronto ad entrare a gara in corso. Sulla destra, in attacco, ci sarà Federico Chiesa, con il classe ‘99 Sottil a sinistra e con Kevin Prince Boateng come punta.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Benassi, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.