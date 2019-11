Fiorentina-Parma, le formazioni ufficiali: Boateng dal primo minuto, tridente leggero per D'aversa

Alle ore 18 scendono in campo Fiorentina e Parma. Nei padroni di casa, Montella sceglie di affidarsi ancora a Boateng al centro dell'attacco, affiancandogli Chiesa e Ghezzal, all'esordio in stagione da titolare.Nei ducali, invece, D'Aversa alla fine opta per l'attacco leggero: a Kulusevski, finto riferimento centrale, innescare la velocità esplosiva dei due laterali Karamoh e Gervinho. Queste le formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Ghezzal, Boateng, Chiesa.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Hernani; Karamoh, Kulusevski, Gervinho.